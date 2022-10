Meer dan 120 boetes voor verboden scootermeeting in Groningen

Zondag heeft de politie op verschillende locaties in Groningen en Kolham in totaal minstens 120 boetes uitgeschreven aan deelnemers van een zogenaamde scootermeeting. 'De deelnemers overtraden het samenscholingsverbod en begingen verkeersovertredingen', zo meldt de politie zondagavond.

Zes aanhoudingen

Dit is het totaal aantal boetes dat zondagavond 30 oktober om 18.00 uur bekend is. Het werkelijke aantal zal hoger liggen, onder andere doordat de politie ook achteraf op basis van gemaakte beelden zal handhaven. 'Naast de uitgedeelde boetes, werden er ook er in totaal zes personen aangehouden. Bij scootermeetings wordt geraced en gestunt op de openbare weg. Eerder zijn hierbij (ernstige) ongelukken gebeurd. Scootermeetings zijn niet alleen gevaarlijk, het is ook strafbaar om eraan mee te doen', aldus de politie.

Auto met aanhanger

Rond het middaguur hielden agenten een auto met aanhanger staande ter hoogte van Assen. Zij waren op weg naar de scootermeeting in Groningen. De drie inzittenden riepen op hun sociale media accounts op tot aanwezigheid bij de scootermeeting. Hierdoor was er een aannemelijk vermoeden dat dit een effect kon hebben op de openbare orde. In Assen kregen zij te horen dat de burgemeester van Groningen hen daarom een gebiedsverbod voor drie maanden voor de gemeente Groningen oplegde.

Gebiedsverbod overtreden

Korte tijd later zagen agenten dezelfde auto en aanhanger rijden ter hoogte van Haren. Dit betekende dat zij het gebiedsverbod overtraden. Daarop zijn de drie inzittenden aangehouden en de auto en aanhanger in beslag genomen. Tegen twee mannen van 55 en 18 jaar uit Malden en minderjarige jongen van 15 jaar uit de gemeente Lansingerland wordt proces-verbaal opgemaakt.

Verzamelen

In de omgeving van het Kattegat en Jeverweg in Groningen verzamelden zich ronde hetzelfde tijdstip groepjes scooterrijders met de intentie daar de scootermeeting te houden. Hierop hebben agenten de groep gecontroleerd en weggestuurd. Vervolgens verplaatste een grote groep scooterrijders zich naar de Einsteinweg in Kolham om daar de meeting voort te zetten. Ook daar kwam de politie en controleerde de groep.

Stunts uitgehaald bij Zerniklaan

Op het einde van de middag voerde een groep in de omgeving van de Zernikelaan in Groningen toch nog stunts uit. De politie sloot ook hier de groep in. Hier probeerden twee personen aan de controle te ontsnappen. Dit resulteerde in een korte achtervolging, waarna ze beiden aangehouden werden. Ook namen ze hierbij een scooter die als gestolen geregistreerd stond in beslag. Ten slotte werd er op deze locatie ook een minderjarige jongen aangehouden voor belediging.