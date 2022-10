Grootse militaire oefening Falcon Autumn van start

Apache-gevechtshelikopters

'In totaal doen er 37 helikopters en ruim 1.000 militairen mee. Defensie levert Apache-gevechtshelikopters, Cougar-transporthelikopters en Chinook-transporthelikopters. De Amerikanen komen onder meer met Black Hawks, terwijl de Polen hun MI-8 en MI-17-transporthelikopters hebben overgevlogen', aldus het ministerie.

Drenthe, Friesland, Groningen, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland

De toestellen vliegen tot en met 18 november (uitgezonderd de zondagen) boven diverse locaties in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland. Met de oefening houden de militairen de komende weken realistisch en op grote schaal hun vaardigheden op peil. De grondtroepen maken tijdens de complexe missies onder meer gebruik van oefenmunitie en rookgranaten.

NAVO-grondgebied verdedigen

Een van de hoofdtaken van de bondgenoten is om het NAVO-grondgebied te verdedigen. De invasie van Rusland in Oekraïne drukt iedereen met de neus op de feiten: veiligheid en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Het is dan ook belangrijk om snel inzetbaar te kunnen zijn. Deployment, het verplaatsen naar en het opzetten van een militair kamp, zijn zaken die worden beoefend.

Organisatie

Het trainingsscenario is georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikopter Commando. De luchtmobiele brigade, herkenbaar aan de rode baretten, is een van de zwaarst getrainde eenheden van Defensie. Bij het helikoptercommando zijn alle helikopters ondergebracht. De Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel is de komende weken de thuisbasis voor alle deelnemende toestellen.