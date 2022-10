Strafzaak gestart tegen 8 overvallers waardetransport edelmetalen

Vandaag, maandag 31 oktober, is de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen acht mannen die worden verdacht van een overval op een waardetransport bij een bedrijf in edelmetalen in Amsterdam-Noord in mei 2021. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Dertien zittingsdagen gepland

'De rechtbank heeft dertien zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Het OM komt op 9 november met een strafeis. De uitspraak is gepland op 3 april 2023', aldus het OM.

Eén overvaller overleden

Op woensdag 19 mei 2021 werd een gewelddadige overval gepleegd op een waardetransport met edelmetalen in Amsterdam Noord. Er volgde een wilde achtervolging waarbij met automatische wapens is geschoten. De politie heeft ook schoten gelost. Bij de schotenwisseling wordt een 47-jarige verdachte uit Frankrijk geraakt en hij overlijdt ter plekke. De achtervolging eindigde bij Broek in Waterland. Van de ruim 14,5 miljoen die buit is gemaakt, is rond de vier miljoen nog zoek.

'Op politie geschoten'

Het OM verdenkt zes van de acht mannen van diefstal met geweld en poging gekwalificeerde doodslag door tijdens hun vlucht meerdere malen op de politie te schieten. De zes verdachten in de leeftijd van 25 tot 45 jaar komen uit België (3), Frankrijk (2) en Marokko. Ze zijn allen op 19 mei 2021 aangehouden.

Brandstichting

De overige twee verdachten wordt naast poging gekwalificeerde doodslag en diefstal met geweld ook bedreiging met misdrijf tegen het leven gericht, brandstichting met gevaar voor goederen en vernieling verweten. Eén van de twee, een Belg van 23 jaar, is in februari van dit jaar aangehouden. De ander, een 45-jarige Fransman, in december 2021.

Later moment

Een negende verdachte, een 37-jarige Belg, stond vrijdag 28 oktober pro forma voor de rechter. De rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd. Hij werd in mei van dit jaar aangehouden. Van een tiende verdachte, een 21-jarige Belgische vrouw, is de voorlopige hechtenis door de rechtbank eerder opgeheven. De rechtbank behandelt de strafzaak tegen haar en de 37-jairge Belg op een later moment inhoudelijk. Zij staan dus niet samen met de acht medeverdachten op zitting.

Twee verdachten nog voortvluchtig

Een elfde verdachte uit België is in het buitenland aangehouden. Zijn overlevering wordt afgewacht. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.