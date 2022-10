Drie verdachten gepakt voor belastingfraude en witwassen

Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen. Drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en veertig mobiele telefoons. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.