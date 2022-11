Werkgevers kinderopvang gooien cao-onderhandelingen op slot

Sabrina Sanches, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De werkgevers zijn tijdens de derde onderhandelingsronde eindelijk met een loonbod gekomen. Maar dat komt niet eens in de buurt van onze eis. Met deze houding van de werkgevers is het wachten op nog meer werknemers die de sector verlaten. Met als gevolg nog meer groepen met kinderen die voor korte of langere tijd moeten sluiten.’

Onrust neemt dagelijks toe

Volgens de vakbond neemt de onrust onder personeel en ouders elke dag toe. De sector moet echt aantrekkelijker worden om werknemers te behouden en nieuwe werknemers aan te trekken, waarmee ook de werkdruk omlaag kan. Een verhoging van de lonen is daarbij essentieel. Bij de start van de cao-onderhandelingen waarschuwde de vakbond de werkgevers al dat er snel wat moet gebeuren omdat de werkdruk torenhoog is. Sanches: ‘Werkgevers zeggen de urgentie te voelen, maar ze handelen er niet naar.'

Waardering

Sanches: ‘Het gaat om waardering en het overeind houden van de sector. De werknemers kunnen niet meer. Het ziekteverzuim is, ook als gevolg van de hoge werkdruk, inmiddels 7,7%. Maar het lijkt wel alsof het nog erger moet worden voordat de werkgevers echt in beweging komen. De werknemers zetten zich allemaal in, ze realiseren zich dat de sector en hun werk belangrijk is voor werkend Nederland. Maar daar moet wel iets tegenover staan.’

Oproep minister

Op 19 september deden werkgevers, vakbonden en ouderverenigingen een oproep aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het maximale kinderopvangtoeslag-tarief extra te verhogen. Dat is het maximale tarief waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Als het extra geld zou komen uit Den Haag, dan komt dat helemaal ten goede aan een salarisverhoging voor pedagogisch medewerkers. Sanches: ‘Het is goed dat er een oproep aan de minister is gedaan voor extra geld, maar dat betekent niet dat de werkgevers kunnen wachten op Den Haag. Ze kunnen de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap niet bij de overheid neerleggen. Werknemers, ouders en kinderen kunnen niet wachten op de minister.'

50.000 vacatures

Het personeelstekort in de sector is inmiddels flink opgelopen. In het tweede kwartaal van 2022 stonden er meer dan 6.000 vacatures open. In 2025, als de kinderopvang bijna gratis wordt, is het aantal vacatures naar verwachting zo’n 32.000 en in 2031 loopt dat op tot 50.000.