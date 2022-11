OM eist tot 30 maanden gevangenisstraf voor illegale handel in anabolen en geneesmiddelen

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag gevangenisstraffen van 10 tot 30 maanden tegen vier mannen die verdacht worden van illegale handel in geneesmiddelen en anabolen. Ook worden zij verdacht van het produceren en het op voorraad hebben van deze middelen en de grondstoffen om deze te produceren.

Douane en FIOD

De verdachten zijn een 38-jarige man uit Amsterdam, een 36-jarige man uit Badhoevedorp, een 37-jarige man uit Hoofddorp en een 34-jarige man uit Poederoijen. De Douane kwam de mannen op het spoor toen op regelmatige basis vanuit China pakketten werden verzonden naar steeds dezelfde personen en locaties in de Haarlemmermeer. Deze pakketten bevatten grondstoffen die nodig zijn voor het produceren van anabolen. Hierop is de FIOD een onderzoek gestart naar de invoer van deze werkzame stoffen.

Invoer, productie en handel

Tijdens dit onderzoek bleek de omvang van de invoer van deze werkzame stoffen veel groter dan gedacht. Ook gingen de activiteiten verder dan alleen de invoer van grondstoffen. Er werden op grote schaal illegale geneesmiddelen (anabolen en erectie bevorderende middelen) bereid en verhandeld. Tijdens het onderzoek werden op verschillende locaties enorme hoeveelheden illegale geneesmiddelen, werkzame stoffen en bij de Opiumwet verboden verdovende middelen aangetroffen.

Illegale apotheek voor bodybuilders

Een van de mannen speelde een centrale rol in deze illegale handel, hij wordt verdacht van het invoeren, bereiden, op voorraad hebben én verhandelen van illegale geneesmiddelen. Tegen hem eiste de officier van justitie 30 maanden celstraf en ruim 770.000 euro ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen. Hij werd hierbij geholpen door de drie andere verdachten. Tegen hen eiste de officier gevangenisstraffen van 10 maanden onvoorwaardelijk, 20 maanden onvoorwaardelijk en 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tegen twee van hen vorderde de officier tevens ontnemingen van elk ruim 250.000 euro voor het wederrechtelijk verkregen vermogen. Daarnaast hebben vele anderen kleinere rollen gespeeld in een levendige handel in verboden middelen, samen fungeerden zij als een illegale apotheek voor bodybuilders.

De rechtbank doet naar verwachting op 8 december uitspraak