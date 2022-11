Vermist 11-jarig meisje uit Soest mogelijk door vader ontvoerd naar Turkije

De politie is sinds dinsdagmiddag 1 november op zoek naar de 11-jarige Melisa uit Soest. 'Er werd alarm geslagen toen zij niet aankwam bij de hockeyclub', zo meldt de politie woensdag.

Fiets teruggevonden

'Haar fiets werd al snel teruggevonden. De politie heeft sterke aanwijzingen, onder andere door getuigenverklaringen, dat Melisa door haar vader is ontvoerd', stelt de politie.

'Met auto onderweg naar Turkije'

Het vermoeden van de politie is dat Melisa en haar vader met een auto op weg zijn naar Turkije. Het tweetal staat internationaal gesignaleerd. 'Wij vragen u uit te kijken naar Melisa. Ziet u haar in het buitenland, neem dan direct contact op met de plaatselijke politie via 112', aldus de politie.

Signalement Melisa

Slank postuur;

Lang donkerblond/bruin haar;

Grote bril;

Op het moment van haar vermissing droeg zij hockeykleding van MHC Soest.

Kijk voor haar foto op onze vermist-pagina over Melisa.

Signalement vader

46 jaar oud;

1.80 meter lang;

Mager postuur;

Donker (zwart) haar;

Zware wenkbrauwen;

Bruine ogen;

En een klein spleetje tussen de voortanden.