Hoogbejaarde man in cv hok opgesloten tijdens beroving

Een hoogbejaarde man is donderdagochtend in Venray slachtoffer geworden van een zeer brutale beroving.

Het slachtoffer werd in de loop van de ochtend thuis in zijn appartement aan de Vlierstraat gebeld door een onbekende man met de mededeling dat de medicatie gebracht zou worden. Omdat de bejaarde man medicatie behoeft, kwam dit niet vreemd over. Rond 11.00 uur volgende een tweede telefoontje met de mededeling dat de man voor de deur stond met de betreffende medicatie. Daarop opende de bewoner de voordeur en liet de onbekende man binnen. Deze stelde hem allerlei vragen over onder andere het appartement. Op enig moment dwong de onbekende man het slachtoffer de cv-ruimte in en sloot hem op.

Bevrijd

De bejaarde man schreeuwde om hulp dat door andere bewoners in het appartementencomplex gehoord werd. Daarop zijn de hulpdiensten gealarmeerd die het slachtoffer uit zijn benarde positie hebben bevrijd.

Onderzoek door ambulancepersoneel wees uit dat het hevig geschrokken en ontdane slachtoffer geen verwondingen had opgelopen.