Overval op bedrijf in Heerlen

Rond de klok van 01:40 uur ontving de meldkamer van de politie een melding van een overval op een bedrijf aan de Klompstraat in Heerlen. Daarbij is door de overvaller gedreigd met een vuurwapen. Er is geen buit gemaakt en er zijn geen gewonden gevallen. Bezoekers en personeel van het bedrijf zijn flink geschrokken.