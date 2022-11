DNB: Goede regulering onontbeerlijk voor risicovolle crypto's

Het is van groot belang dat er in internationaal verband snel regulering tot stand komt om het gebruik van cryptoactiva zoals Bitcoin, Ethereum en Tether in goede banen te leiden. 'Goede regulering draagt eraan bij dat de innovatieve meerwaarde van de onderliggende technologie van cryptoactiva – de opslag en overdracht van waarde via digitale ‘tokens’ zonder tussenkomst van een centrale partij – benut kan worden', zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

'Aangepaste en ook nieuwe regulering'

'Die innovatieve meerwaarde zou niet in de kiem gesmoord mogen worden vanwege de risico’s van het huidige speculatieve karakter van crypto’s', aldus DNB. De opkomst van cryptoactiva dient dan ook geschraagd te worden door aangepaste en ook nieuwe regulering die ten doel blijft hebben om bij te dragen aan het vertrouwen van de maatschappij in het financieel stelsel, het betalingsverkeer en het monetair beleid.

Crypto’s raken alle taken van de centrale bank en toezichthouder

Dat zeiden de directieleden Steven Maijoor en Olaf Sleijpen van DNB vandaag bij de presentatie van een nieuw, breed opgezet DNB-rapport over cryptoactiva, getiteld ‘Cryptoactiva: evolutie en beleidsrespons’. DNB kwam mede tot deze studie omdat de snelle ontwikkeling van cryptoactiva veel taken en doelstellingen van een geïntegreerde centrale bank-toezichthouder raakt. En hoewel de cryptomarkt het afgelopen halfjaar zijn ‘hype’ iets is kwijtgeraakt vanwege wereldwijde rentestijgingen, beleggingsfraude en cybercriminaliteit, lijken crypto’s een blijvend fenomeen te zijn waarvan de internationale financiële autoriteiten zich rekenschap moeten geven.

Ongedekte crypto’s niet geschikt als geld

De nieuwe studie geeft een analyse van cryptoactiva en de markten waarop deze verhandeld worden, van de mogelijkheden en risico’s die ze met zich meebrengen, en van de aanpassingen die nodig zijn in regulering. Duidelijk is in ieder geval dat ongedekte crypto’s zoals Bitcoin niet geschikt zijn om gebruikt te worden als geld. Het koersverloop is te volatiel is om de functies van betaalmiddel, oppotmiddel en rekeneenheid goed te kunnen vervullen.

'Grote onzekerheid over de waarde'

Het ontbreken van onderliggende activa en een monetaire autoriteit die de waarde stabiliseert zorgen voor grote onzekerheid over de waarde. Ook de veelheid aan crypto’s en het gebrek aan coördinatie leiden ertoe dat ze ongeschikt zijn als rekeneenheid. Prijzen zouden dan bijvoorbeeld zowel in Bitcoin, Ether, Sol, Ada als XRP moeten worden weergegeven, wat verwarrend is.