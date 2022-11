Officier: 'Snelheidsduivel' reed 20-jarige Kaylee dood

"Schijt aan de verkeersregels. Die houding heeft Kaylee het leven gekost." De officier van justitie wond er maandag geen doekjes om. Bijna twee keer zo hard als toegestaan vloog een 24-jarige Boskoper op 8 juli over een kruising in Alphen aan den Rijn waar hij de 20-jarige Alphense Kaylee op haar fiets omver reed. Ze overleed ter plekke.

'Vlotte rijder'

Verdachte zegt zelf dat hij een "vlotte rijder" is en dat getuigt volgens het Openbaar Ministerie van een volstrekt gebrek aan zelfinzicht. Op zijn telefoon zijn tal van filmpjes gevonden, gemaakt met de telefoon van verdachte, waarin hij met één hand aan het stuur en zijn telefoon in de andere filmt hoe hij met idioot hoge snelheden over de weg vliegt. Snelheden van 166 tot wel 280 kilometer per uur zijn er te zien. Of 267 kilometer per uur op een N-weg. "En dan filmen," zei de officier vol ongeloof. "Met één hand aan het stuur en afgeleid door je mobiele telefoon. Om vervolgens die filmpjes te delen met je vrienden. Verdachte is geen vlotte rijder, hij is een snelheidsduivel."

Scheuren, slalommen en door rood licht

Ook die avond, in de momenten voor het ongeluk in Alphen aan den Rijn, viel verdachte al op door zijn rijgedrag. Meerdere getuigen verklaarden later hoe hij ze voorbij kwam scheuren, slalommend, links en rechts er voorbij. Bij één kruising negeerde hij een rood licht, bij een bocht zag een andere automobilist hoe hij bijna uit de bocht vloog. Op sommige plekken werd zijn snelheid geregistreerd, die gestaag opliep. En toen naderde hij rond 22.50 uur de kruising van de Oranje Nassausingel met de Thorbeckestraat.

132 kilometer per uur

Uit metingen blijkt dat verdachte tussen de 122 kilometer per uur en de 134 kilometer per uur reed toen hij de kruising passeerde. Daar reed hij in de linkerzijde van de 20-jarige Kaylee, die net met haar fiets wilde oversteken. Verdachtes airbag sprong open, die registreerde 132 kilometer per uur op het moment van de klap. Kaylee overleed ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding.

Telefoon

Naast de te hoge snelheid staat ook vast dat de telefoon van verdachte op dat moment ontgrendeld was. Whatsapp stond open. Er staat niet vast dat hij daarmee actief bezig was, maar hij kon het zien. Tijdens de hele dollemansrit naar de kruising was hij actief met zijn telefoon bezig geweest. Er was geen sprake van gebruik van verdovende middelen.

Voorkomen

De politie heeft onderzoek gedaan wat er zou zijn gebeurd als verdachte de toegestane snelheid had gereden. Uit dit onderzoek is gebleken dat Kaylee veilig aan de overkant zou zijn gekomen. Sterker, als verdachte het hele stuk ervoor de normale snelheid had gereden, was hij niet eens in de buurt van de oversteek geweest.

Wrang

"Hoe wrang is het dat dit ongeval voorkomen had kunnen worden," zei de officier van justitie, "als verdachte gewoon had gedaan wat van iedereen met een rijbewijs mag worden verwacht. Gewoon aan zijn zorgplicht had voldaan. Door verdachte is haar leven beëindigd. Al haar toekomstdromen blijven definitief nog slechts dromen; haar toekomst is er niet meer."

Strafeis

Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte de zwaarste vorm van schuld aan het ongeval, namelijk roekeloosheid. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan dood door schuld in het verkeer. De officier van justitie eiste 5 jaar cel, en daarna een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 5 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.