'Zwemvaardig maakt nog niet zwemveilig'

De energiecrisis, personeelstekorten en het sluiten van baden zijn in de zwemwereld orde van de dag. Al deze ontwikkelingen laten een noodkreet van de Zeeuwse reddingsbrigade verstommen. Het A-diploma is niet toereikend om in zee te zwemmen, waarschuwde zij eerder.

'Om in de zee te kunnen zwemmen moet een kind zwemvaardig genoeg zijn', aldus de voorzitter van de NSWZ Shiva de Winter. 'Zwemvaardig betekent de slagen onder de knie hebben en vaardig zijn in het voortbewegen in het water. Zwemvaardig betekent niet meteen veilig. De meeste zwemlessen worden in zwembaden gegeven. Dat is in stilstaand water en zonder de krachten van de natuur.'

Dat de zwemveiligheid nu niet in orde is, is volgens De Winter niet de schuld van zwemlesaanbieders en ook ouders treffen geen blaam. Een kind moet zo veel en goed mogelijk oefenen met zwemmen, maar dan moet daar wel de ruimte en mogelijkheid voor geboden worden.

De Winter: 'Het scenario voor zwembaden is zwart. De veiligheid is op sommige plekken naar een tweede plek verschoven. De toekomst is onzeker en er wordt op veel plekken berekend of investeringen het nog waard zijn. Veel zwembaden moeten (tijdelijk) sluiten. Er zijn dorpen die nu definitief zonder zwembad komen te zitten.'

Wil de overheid dit serieus nemen dan zal het volgens De Winter meer moeten doen dan alleen subsidies verstrekken aan campagnes over zwemveiligheid. 'Deze campagnes vallen allemaal in het niets als er steeds minder plekken overblijven om zwemles te krijgen', aldus de voorzitter.