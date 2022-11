Politie houdt man aan na volgen van zeven kilometer lang bloedspoor

De politie heeft een 33-jarige man uit Middelburg aan kunnen houden nadat agenten zijn bloedspoor hebben gevolgd. Dat gebeurde woensdag 9 november. De man zou in de Langeviele een winkelruit van een opticien vernield hebben en daarbij zelf gewond zijn geraakt. Hij haalde de kassalade van de winkel overhoop en ging er daarna vandoor.

Als agenten na een melding van een inbraak rond 21.30 uur aankomen bij de winkel, zien ze dat de ruit is ingegooid met een steen. De kassa is overhoop gehaald en op verschillende plekken zit bloed. Ook loopt er een spoor van bloeddruppels weg van de winkel. De verdachte lijkt er op de fiets vandoor te zijn gegaan en de agenten volgen het spoor. Dat leidt ze naar een woning in Vlissingen, bijna zeven kilometer verderop.

Wanneer de agenten naar de man op zoek gaan in de woning, treffen ze hem daar niet aan. Hij blijkt naar het dak gevlucht te zijn en rent daar heen en weer. De man wordt naar beneden gepraat en wordt officieel aangehouden. Dan wordt hij naar het ziekenhuis gebracht vanwege zijn verwondingen.

Cellencomplex

Wanneer de man diezelfde avond uit het ziekenhuis ontslagen wordt en agenten hem naar het cellencomplex willen vervoeren, trapt de man een ruit van het politievoertuig in. Omdat hij probeert te vluchten wordt het stroomstootwapen ingezet.

De man zit nu vast in het cellencomplex. Uit de kassa van de winkel blijkt hij zo’n honderd euro gestolen te hebben.