Raadkamer schrapt voorlopige hechtenis Drentse hoofdverdachte in groot witwasonderzoek

Jumbo-topman Frits van Eerd

'Dat betekent dat de man, als hij zich houdt aan de voorwaarden, vanaf morgen de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid mag afwachten'. aldus de raadkamer van de rechtbank Assen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en het plegen van BTW-fraude. Ook Jumbo-topman Frits van Eerd is in dit grote witwasonderzoek verdachte.

Persoonlijke belangen verdachte afgewogen

Bij het al dan niet schorsen van de voorlopige hechtenis worden de persoonlijke belangen van de verdachte afgewogen tegen het maatschappelijk belang dat de verdachte langer vast blijft zitten. Daarbij komt onder andere de vraag aan de orde of de lengte van de voorlopige hechtenis opweegt tegen de duur van het nog te verrichten onderzoek en (daarmee) of er uitzicht bestaat op een inhoudelijke behandeling van de zaak voor de rechtbank.

Grote hoeveelheid

Het OM concludeert dat het onderzoek naar de vermeende strafbare feiten nog lange tijd zal duren. Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich dan ook niet verzet tegen de schorsing.

Acht medeverdachten

Naast deze hoofdverdachte zijn er in dit onderzoek eerder acht medeverdachten aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Niemand van hen zit meer vast. In het onderzoek hebben er op 13 september in diverse woningen en (bedrijfs)locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, doorzoekingen plaatsgevonden. Daarbij is onder meer (een gedeelte van) de administratie van de betrokken personen en bedrijven in beslag genomen.