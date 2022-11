Vijf aanhoudingen na vondst AK47, handvuurwapen en grote hoeveelheid vuurwerk

Vijf personen aangehouden

'Vier mannen en een vrouw zijn aangehouden. Van deze vijf personen is er één persoon in vrijheid gesteld', aldus de politie.

Vuurwerk en zelfgemaakte explosieven

Na binnengekomen informatie deed de Landelijke Eenheid een inval bij een woning in Amsterdam. Hier vonden agenten een grote hoeveelheid verpakt vuurwerk en zelfgemaakte explosieven. Gezien het gevaar hiervan heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deze explosieven voorzichtig uit de woning gehaald.

Vuurwapens en politie-uniform

De politie doorzocht ook een woning in Maarssen en schuren in Utrecht. In Utrecht trof de politie de vuurwapens, munitie en het politie-uniform aan, net als een grote hoeveelheid verpakt zwaar vuurwerk. In totaal zijn drie mannen en een vrouw uit Amsterdam, Maarssen en Utrecht aangehouden en ingesloten voor verhoor. De politie gaat verder met het onderzoek.