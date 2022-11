Felle brand verwoest twee personenauto's in Veghel

In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 05.30 uur de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op de Sterndonk in Veghel. Omdat er ook een tweede personenauto in brand bleek te staan werd er snel opgeschaald naar middelbrand.

Brand geblust

Eén van de voertuigen stond volledig in brand, het tweede voertuig enkel aan de voorzijde. De brandweer doofde het vuur terwijl de politie met betrokkene sprak. Vele tientallen buurtbewoners keken toe hoe de brandweer deze brand bluste.

Brand vermoedelijk overgeslagen

Vermoedelijk is het vuur van de ene auto overgeslagen naar de andere. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend, de politie onderzoekt de brand. De in allerijl gealarmeerde waterwagen is niet meer ter plaatse geweest.