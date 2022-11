Rundveestapel nauwelijks gewijzigd

Op 1 april 2022 waren er 13,7 duizend (0,4 procent) meer runderen dan een jaar eerder. Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, net zo veel als vorig jaar. Het jongvee voor de melkveehouderij nam daarentegen het laatste jaar toe met 1,6 procent naar 982 duizend. Het aantal vleeskalveren daalde met 0,4 procent naar ruim 1 miljoen dieren.

Gemiddeld meer land bij melkveebedrijven

Melkveebedrijven hebben 45 procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland in gebruik. In 2022 had een melkveebedrijf gemiddeld 60 hectare cultuurgrond. Dit is 12 hectare meer dan tien jaar eerder. Er werden ook meer koeien gehouden. Dit jaar had een melkveebedrijf gemiddeld 110 melkkoeien en 58 stuks vrouwelijk jongvee, in 2012 waren dat er achtereenvolgens 83 en 57.

In 2022 werden op een melkveebedrijf gemiddeld 1,84 melkkoeien en 0,97 stuks vrouwelijk jongvee per hectare cultuurgrond gehouden. Tien jaar eerder waren dat er respectievelijk 1,72 en 1,19.