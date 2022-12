Twee Kampenaren met zeven vuurwapens aangehouden

De politie heeft woensdagavond 30 november twee mannen uit Kampen aangehouden voor verboden wapenbezit. In het voertuig waar de mannen van 20 en 21 jaar in reden, troffen agenten vier vuurwapens aan, waaronder één doorgeladen handvuurwapen in de broeksband van de 20-jarige man.