Politie onderzoekt brand Magnusstraat

Zondagochtend 4 december rond 6:00 uur heeft er een grote brand gewoed aan de Magnusstraat in Groningen. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Bij aankomst van politie en brandweer stonden vier auto’s in brand. Deze auto’s stonden geparkeerd onder twee carports naast elkaar. De voorgevels van beide woningen zijn door de brand ook zwaar beschadigd. De brandweer had bij aankomst het vuur snel onder controle en kon verdere uitbreiding voorkomen, maar de situatie had heel anders af kunnen lopen. In beide huizen lagen de bewoners nog te slapen. Zij konden gelukkig op tijd hun huizen verlaten doordat zij waren gewaarschuwd door buurtbewoners.