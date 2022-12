Brandweer redt drie personen uit brandend huis

De brandweer heeft afgelopen nacht drie personen gered bij een woningbrand in de Kasteelstraat in Vlissingen.

De brandweer kreeg rond 03.40 uur een melding van een brand in de benedenwoning. Bij aankomst bleken er nog drie personen in de woning die door de brandweer in veiligheid werden gebracht. Alle drie de slachtoffers hadden rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Naast het drietal werden in totaal elf personen uit hun woningen gehaald. Zij werden ter plaatse opgevangen.

Na een half uur werd het sein brand meester gegeven.Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.