ANWB waarschuwt voor Sintspits!

Veel mensen gaan vandaag wat eerder naar huis, winkeliers sluiten vroeger hun deuren en zakelijke afspraken worden opgeschort om op tijd thuis te zijn voor het heerlijk avondje. Hierdoor is er een hoop verkeer tegelijkertijd onderweg, met lange files tot gevolg. Dit is wat we het zogenaamde “Sinterklaasavondeffect” noemen,

Drukste moment

De eerste files worden al rond 15.00 uur verwacht. Het drukste moment zal rond 16.30 uur zijn. Tijdens een 'normale' maandagavondspits is dat een uurtje later.