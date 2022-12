Komt er een verbod op mobieltjes op school?

Nieuwe manier van lesgeven

Gelukkig heeft Mobilesupplies.nl alles in huis om je brugklasser voor een goede prijs aan deze technologie te helpen. De reden waarom scholen dit op de lijst zetten, heeft helemaal met de nieuwe manier van lesgeven te maken. En dan met name de nieuwe manier van roosters, huiswerk en cijfers delen.

Mobiel als agenda

Vanaf groep 7 van de basisschool wordt er steeds meer verwacht dat kinderen alles met hun mobieltje doen. Ze zijn net kleine zakenmensen die iedere minuut van de dag kromgebogen over mobieltjes hun mail moeten checken en hun agenda moeten bijwerken. En dan hebben we het nog niet over de groepsapp van de klas gehad, waarin alle belangrijke zaken worden medegedeeld. Dit gebruik wordt alleen maar intensiever doordat op de middelbare school alles via de Magister app wordt gedeeld. Denk hierbij aan de roosters, uitval van docenten, het huiswerk wat gedaan moet worden en de cijfers die zijn gehaald voor een toets.

Terug naar analoog

Een verbod op mobieltjes op school kan heel fijn zijn als deze scholen dan ook bereid zijn om weer op de ouderwetse manier huiswerk mede te delen in de klas, in plaats van in de welbekende Magister app. Stimuleer het gebruik van de papieren agenda door ook kinderen weer les te geven in hoe je het huiswerk moet noteren. Iets meer analoog dus en veel minder digitaal, dan zal de noodzaak om een mobiel aan te schaffen voor jonge kinderen ook wat kleiner worden.

Altijd bereikbaar

Natuurlijk is een mobiel voor je brugklasser die misschien grote afstanden naar de middelbare school moet afleggen wel heel fijn. Als er iets is onderweg kan je zoon of dochter je immers even bellen. Dat vergroot de veiligheid van je kind. Een verbod op mobieltjes in de klas zou wellicht nog kunnen, maar dat je het helemaal niet mee mag nemen naar school is voor de veiligheid niet zo een goed idee.

Goede afspraken maken

De aantrekkingskracht van een mobiel is heel groot. De hele wereld heb je in je handpalm liggen. Spelletjes doen, kletsen via What’s App, filmpjes maken voor TikTok en vrienden volgen via Snapchat zijn hartstikke leuk. Toch kun je samen goede afspraken maken over het gebruik van de mobiele telefoon. Zorg dat deze afspraken zowel gelden voor jou als voor je kind. Denk hierbij aan geen mobiel aan tafel of geen schermtijd meer na 8 uur ’s avonds. Dit helpt je kind en jezelf om te gaan met de mobiel. Bovendien is het gewoon goed om zo nu en dan niet online te zijn. Hierdoor zal je kind overigens ook beter slapen en minder gestrest zijn. Veel kinderen zijn namelijk bang iets te missen als ze niet 24 uur per dag online zijn.

Helemaal een verbod op mobiele telefoons op school zal in deze tijd niet meer kunnen. Het is afwachten wat er gebeurt met het voorstel van het CDA aan de minister van onderwijs hierover. In de tussentijd is het belangrijk afspraken te maken en wat minder digitaal te werk gaan. Dat zal zeker meehelpen om het gebruik van de mobiel te verminderen bij kinderen en tieners, ook in de klas.