Ramkraak kledingwinkel in Alkmaar

Een ramkraak heeft veel schade veroorzaakt bij een kledingwinkel in Alkmaar. Dinsdag rond 03.00 uur ramde een auto de pui van de winkel aan het Ritsevoort.

Het rolluik werd vernield en de auto kwam volledig in de winkel te staan. Meerdere daders hebben daarna spullen uit de winkel gepakt en gingen er vandoor via de Touwslagersteeg. De schade aan de winkel is groot en de exacte buit nog onbekend.