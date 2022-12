Kunstenaar Rob Scholte moet ruim 400.000,- euro aan gemeente Den Helder betalen

Kunstenaar Rob Scholte moet de kosten van ontruiming van het voormalige Rob Scholte museum (ruim 3 ton) en opslagkosten (ruim € 120.000,- ) aan de gemeente Den Helder betalen. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag in hoger beroep beslist in een einduitspraak.

Ontruiming voormalig postkantoor

In maart van dit jaar oordeelde het hof al dat Scholte sinds 30 juni 2017 in het pand verbleef zonder dat hij daarop recht had. Omdat hij daar niet vrijwillig vertrok, heeft de gemeente het pand in april 2018 laten ontruimen.

Kosten opslag

Volgens de gemeente moest zo’n 600 m2 aan kunst en 10 vrachtwagens aan inboedel uit het pand worden verwijderd. Ook de opslag daarvan is kostbaar.

Het hof heeft Scholte veroordeeld tot vergoeding aan de gemeente van deze ontruimings- en opslagkosten.

Veiling kunst mag doorgaan

Scholte heeft ook in deze procedure geprobeerd om de veiling van zijn kunst tegen te houden. Afgelopen zomer heeft het hof al in een kortgedingprocedure geoordeeld dat er geen reden meer was om de veiling nog verder op te houden. Scholte hoefde ook niet bij de veiling te worden betrokken. Er zijn volgens het hof geen redenen om hier nu anders over te oordelen.