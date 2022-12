Koning laat onafhankelijk onderzoek doen naar rol Huis Oranje-Nassau in koloniale geschiedenis

Koning Willem-Alexander laat onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis dinsdag.

Onderzoek duurt drie jaar

'Het onderzoek neemt drie jaar in beslag en omvat de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden', aldus de RvD.

Koning: 'grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek'

De Koning over het onderzoek naar zijn familiegeschiedenis: “Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien. Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek, waartoe ik opdracht heb gegeven.”

Universiteit Leiden

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit Leiden. Een onafhankelijke commissie begeleidt het onderzoek en draagt zelf met expertise bij. De commissie kiest en benoemt zelfstandig en onafhankelijk onderzoekers die aan het project zullen meewerken.