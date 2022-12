Menselijke foetus gevonden in Nieuw Maas

Ter hoogte van de RDM-kade is woensdag in de Nieuwe Maas een menselijke foetus gevonden. Dit laat de politie weten.

Tegenover de NOS zegt de politie dat de foetus door voorbijgangers is gevonden. Deze hebben direct de politie gebeld.

De politie is direct een forensisch- en tactisch onderzoek gestart. Het is niet bekend hoe oud de foetus is.