Politie zoekt doorrijder pompstation Groningen; medewerker overreden

Aan het Hoendiep in Groningen heeft op donderdagmiddag 8 december een ernstig incident plaatsgevonden. Een auto is over de benen van een medewerker van het pompstation gereden. Hierbij is de medewerker gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.