Zeehondenpups op Vlieland ernstig verstoord

Pasgeboren zeehondenpups en hun moeders worden deze dagen ernstig verstoord door strandgangers. In de afgelopen dagen zijn verschillende grijze zeehonden vrouwtjes bevallen op de stranden van Vlieland. Ondanks voorlichting en waarschuwingsborden hebben de zeehondenwachters ter plaatse te maken gehad met meerdere personen die te dicht bij de moeder en pup komen. Hierdoor kunnen moeders van hun pups verjaagd worden. De pups zijn echter nog te jong om voor zichzelf te zorgen. Het Zeehondencentrum doet de dringende oproep ruim afstand te houden van zeehonden in deze gevoelige periode.

De afgelopen dagen zijn meerdere pups van de grijze zeehond ernstig verstoord op de stranden van Vlieland. Zowel de lokale zeehondenwachters als het Zeehondencentrum in Pieterburen ontvingen meldingen en beeldmateriaal van strandgangers die geen afstand hielden van de pups en hun moeders. In sommige gevallen werden pups tot op minder dan een meter benaderd om een foto te nemen. Als de verstoring te ernstig is, of te lang aanhoudt, vluchten moeders de zee in en laten hun pups uit angst achter.

Pupseizoen in volle gang

In de winterperiode krijgen grijze zeehonden hun pup. Zo ook op de stranden van Vlieland. Het is een cruciale periode, waarin de moeder zo’n 3 weken heeft om de pup van vette melk te voorzien. Daarna laat de moeder de pup alleen en heeft deze veel rust nodig. Daarom is het extra belangrijk dat in de periode december – januari ruimte wordt gegeven aan deze moeders en pups.

Lokale zeehondenwachters doen hun uiterste best voorlichting te geven en op meerdere plaatsen staan waarschuwingsborden. Ondanks deze maatregelen en ondanks dat dit ook geen nieuw feit is, blijven er mensen de dieren verstoren. Echter dit jaar lijkt het meer en eerder te gebeuren dan dat het centrum gewend is. Met de kerstvakantie op komst doet Zeehondencentrum Pieterburen en haar zeehondenwachters dan ook de dringende oproep afstand te houden van zeehonden. Rust en ruimte is wat deze dieren nodig hebben.

Dat rust en ruimte werkt, laat een gedocumenteerd geval zien. De moeder kwam hierbij uiteindelijk wél terug bij haar pup, na een verstoring in eerste instantie. Deze pup was minder dan 2 dagen oud, terwijl moeders normaliter minstens de eerste 3 dagen bij de pup blijven, zonder zelf te gaan eten.