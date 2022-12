Hilversummer aangehouden voor wapenbezit

In een woning in Hilversum zijn donderdag meerdere wapens gevonden. Een bewoner werd daarvoor aangehouden. De politie kwam de man op het spoor omdat een van de wapens in een online video werd getoond.

De politie ontving een melding dat de verdachte, een 29-jarige man, op Instagram een video had gepost waarin een vuurwapen te zien was. Op basis van die beelden heeft de politie direct actie ondernomen en een inval gedaan op zijn woonadres. Bij de doorzoeking werden twee vermoedelijk alarmpistolen gevonden. Deze wapens zijn in beslag genomen. Daarnaast is er ook een zwaard in beslag genomen. De bewoner is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit en zit nog vast voor verder verhoor.