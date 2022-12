Twee aanhoudingen nadat man overlijdt na ongeval

Een 31-jarige man uit Clinge is zondag 11 december om het leven gekomen. In verband met de omstandigheden rondom het overlijden zijn een 36-jarige man uit Ossenisse en een 24-jarige man uit Kuitaart aangehouden.

De hulpdiensten kregen rond 23.45 uur een melding dat er een man ernstig gewond was geraakt aan de Walsoordensestraat. Ondanks alle inspanningen van de agenten en ambulancepersoneel kwam het slachtoffer te overlijden. Uit eerste onderzoek bleek dat hij mogelijk betrokken was bij een verkeersongeval met een terreinvoertuig aan de Mariadijk. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De twee mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.