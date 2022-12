Minderjarige aangehouden voor steekincident Assen

Bij een steekincident aan de Westrupstraat in Assen raakte zondagmiddag 11 december rond 16.00 uur een 44-jarige man uit Assen ernstig gewond. Agenten konden kort daarop een minderjarige verdachte uit Assen aanhouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die de politie nog niet gesproken hebben.

Op het pleintje bij de garageboxen ontstond een conflict, dat escaleerde en waarop de minderjarige de Assenaar in zijn zij stak. De ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Een 21-jarige vrouw uit Assen probeerde nog te interveniëren en raakte daarbij lichtgewond aan haar hand. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex, waar hij zal worden verhoord. De politie heeft de zaak in onderzoek. Zo is er inmiddels een buurtonderzoek gehouden, en sporenonderzoek verricht op de plaats van het incident. Daarnaast wordt bekeken of er camera’s zijn waarop het steekincident is vastgelegd.