Hoe duurzaam is kunstgras?

Steeds meer mensen geven de voorkeur aan kunstgras in plaats van natuurgras. Ze kiezen voor kunstgras vanwege de duurzaamheid en het lage onderhoud. Kunstgras is gemaakt van all-weather materialen die zijn ontworpen om intensief gebruik te weerstaan en de elementen te weerstaan. Dit betekent dat je kunstgras er jarenlang mooi uitziet, zonder dat er onderhoud nodig is. Je hoeft je geen zorgen te maken over water geven of maaien. Het is eenvoudig te installeren en vereist weinig onderhoud als het eenmaal is geïnstalleerd. Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat onkruid of ongedierte je nieuwe oppervlak aantast. Het kan een goede investering zijn omdat het tot 20 jaar mee kan gaan. Dit kun je verlengen door je kunstgras regelmatig te laten reinigen en goed te onderhouden.

Wat beïnvloedt de duurzaamheid van kunstgras?

Kunstgras van Top Kunstgras staat bekend om zijn duurzaamheid. De duurzaamheid van kunstgras hangt af van hoe goed je er voor zorgt. Het belangrijkste aspect is om het schoon en droog te houden. Een andere factor die van invloed is op de duurzaamheid van kunstgras is het type kunstgras dat je kiest. Kunstgras bestaat al tientallen jaren, maar werd altijd beschouwd als een slecht alternatief voor het echte werk. Moderne technologie heeft fabrikanten echter in staat gesteld kunstgras te maken dat er bijna identiek uitziet als natuurgras, zonder enige vorm van onderhoud of waterproblemen.

Het materiaal van kunstgras beïnvloedt de duurzaamheid ervan

Kunstgras is gemaakt van een van de drie soorten materialen: polyethyleen, polypropyleen of nylon. Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen. Polyethyleen (PE) is het meest voorkomende type kunstgras en vormt ongeveer 80% van al het kunstgras. PE is minder duur dan andere materialen, maar het is niet zo duurzaam als polypropyleen of nylon. Het kan na verloop van tijd broos worden als het wordt blootgesteld aan zonlicht of extreme temperaturen. Bovendien is polypropyleen (PP) duurzamer dan PE en wordt het niet bros bij blootstelling aan zonlicht of extreme temperaturen, waardoor het ideaal is voor buitengebruik in warmere klimaten. Het is ook duurder dan PE, dus het is meestal alleen te vinden op velden van topkwaliteit die zijn ontworpen voor commercieel gebruik of op gebieden met veel verkeer, zoals parken en speeltuinen.

De installatie van kunstgras heeft invloed op de levensduur

De kwaliteit van het installatieproces is een van de belangrijkste factoren als het gaat om het bepalen van de duurzaamheid van een kunstgrasveld. Als je geen ervaring hebt met het aanleggen van kunstgras, kun je beter een aannemer inhuren om het aan te leggen. De aannemer heeft ervaring met het aanleggen van kunstgras zowel binnen als buiten. Ze begrijpen dus de beste installatieprocedure om de duurzaamheid van je kunstgras te garanderen. De installatie omvat verschillende processen. De eerste stap is om het gebied voor te bereiden met een goede basis, wat op een aantal manieren kan worden gedaan. Je kunt zand of klei gebruiken en dit vervolgens verdichten om een stevige basis te creëren. De volgende stap is om je kunstgras over de voorbereide basis te leggen. Het is ook vereist om een grasmat toe te voegen die kan helpen bij de afvoer van regenwater.

Tips om de duurzaamheid van kunstgras te verlengen

Goed onderhoud kan de duurzaamheid van je kunstgras waarborgen. Het belangrijkste om te onthouden wanneer je je kunstgras wilt onderhouden, is dat je het schoon moet houden. Je kunstgras schoon en vrij van vuil houden is de eerste stap om ervoor te zorgen dat het jarenlang meegaat. Gebruik een bezem of bladblazer om vuil, kiezels en huisdierenpoep uit je tuin te verwijderen. Veeg het gebied dagelijks als je huisdieren of kinderen hebt die buiten spelen.

Verwijder puin en huisdier afval

De eerste stap bij het onderhouden van je gazon is het opruimen van al het vuil en de uitwerpselen van huisdieren. Deze zaken kunnen namelijk na verloop van tijd je kunstgras beschadigen. Ze kunnen ook ongedierte aantrekken, zoals mieren, vlooien, teken en muggen, die ziekten zoals malaria en het Zika-virus onder kinderen en huisdieren kunnen verspreiden. Zorg er dus voor dat je alle rommel opruimt nadat je met je kinderen of huisdieren buiten op het gazon hebt gespeeld.

Spoel kunstgras regelmatig af

Je zult je kunstgras regelmatig moeten afspoelen, zodat het niet vies wordt of beschimmeld. Dit lijkt in het begin misschien een ongemak, maar als je er eenmaal aan gewend bent, zal het geen probleem meer zijn. Spoel vuil of vlekken op je grasmat af met warm water uit de tuinslang of een hogedrukreiniger en laat het volledig aan de lucht drogen voordat je het opnieuw gebruikt. Probeer indien mogelijk geen agressieve chemicaliën op je gazon te gebruiken. Door je kunstgras goed te onderhouden gaat het langer mee.