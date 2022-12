Voetganger gewond in Smilde

Op de Hoofdweg in Smilde is woensdagmiddag rond 17.00 uur een jonger iemand aangereden door een auto.

Oversteken

De gewonde voetganger is na onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk heeft het slachtoffer de auto bij het oversteken over het hoofd gezien omdat hij/zij de bus wilde halen. De ernst van het letsel is niet bekend.