Hoe de Postcode Loterij zoveel geld aan deelnemers verdient

Met de huidige energieprijzen branden er in sommige Nederlands huizen niet langer glinsterende kerstbomen en andere verlichting. Het economisch slechte weer lijkt echter geen roet in het eten te gooien bij de loterijen, die zoals gebruikelijk weer met succes de feestdagen aangrijpen om de meest fantasierijke dromen te verkopen aan Nederlanders.

Oudejaarstrekking

Deelnemers worden bij de Nationale Postcode Loterij vooral aangemoedigd om hun geluk te beproeven met de Oudejaarstrekking. Dat is uiteindelijk echter vooral uit eigen belang, want loterijen verdienen letterlijk bakken en bakken met geld.

Dromen die geen einde kennen

De mega omzetten en winsten van de loterijen zijn niet het gevolg van deelnemers die voortdurend met eurotekens in hun ogen naar de winkels rennen om een nieuw lot te kopen. Nee, de loterijen verdienen vooral zoveel geld doordat aan de dromen die ze aan de man brengen nooit maar een einde lijkt te komen. Deelnemers die zich eenmaal verbonden hebben aan een abonnement, komen er namelijk al snel tot hun schrik achter dat opzeggen bij de Postcode Loterij een ware nachtmerrie is.

Wanneer je door een van de vele bekende ‘ambassadeurs’ van de Postcode Loterij besloten hebt om je geluk te beproeven met een lot voor bijvoorbeeld de Oudejaarstrekking, is het vaak een kleine stap om je maar meteen op te geven voor een reguliere trekking elk jaar. De Nationale Postcode Loterij helpt je hierbij graag, bijvoorbeeld door een eerste lot gratis te verstrekken aan nieuwe deelnemers. Op het moment dat jij je echter realiseert dat 13 trekkingen per jaar flink in de papieren kan lopen, zit je plotseling vast aan een abonnement waar je alleen met het veel gedoe en moeite vanaf zou kunnen komen. Het gevolg? Onwillende deelnemers die lijdzaam toe moeten zien hoe maandelijks een of meerdere loten worden afgeschreven van hun bankrekening.

Lage winstkansen en emotionele schade

Het helpt hierbij natuurlijk niet dat deelname aan de loterij statistisch gezien je waarschijnlijk niets op zal leveren. De dromen die de Postcode Loterij met de commercials het hele jaar door, en in het bijzonder rondom de feestdagen, aan de man brengt, worden zo in werkelijkheid nog meer gitzwart.

Maar zelfs wanneer je een van de weinige gelukkigen zou zijn met een forse prijs, is de realiteit ook niet altijd even mooi. Winnaars van loterijen kampen bijvoorbeeld vaak de rest van hun leven met psychologische problemen, vooral doordat ze niet langer normaal met hun vrienden, familie en collega’s om kunnen gaan. Een Amerikaanse winnares van honderden miljoenen in een loterij kwam ook tot dit inzicht, en probeerde ten alle kosten anoniem te blijven. Met die inzichten is het waarschijnlijk het meest verstandig om de loterij vaarwel te zeggen deze feestdagenperiode, in plaats van overtuigd te worden door de gladde praatjes van de vele ‘ambassadeurs’ van de Postcode Loterij.