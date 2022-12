Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

Op 15 december heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge bekend gemaakt dat 29 gemeenten financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de tweede bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van in totaal € 100 miljoen waarmee meer dan 8.300 woningen worden gerealiseerd. Begin 2023 volgt een laatste publicatie met gemeenten die een toekenning krijgen. De financiële bijdrage van het Rijk met deze tweede toekenning van € 66 miljoen zorgt voor 5.494 huizen voor ongeveer 10.000 bewoners. De investering van gemeente, corporaties en marktpartijen voor deze woningen bedraagt ongeveer € 700 miljoen. In de loop van 2023 ontvangen de eerste bewoners de sleutels van hun huis.