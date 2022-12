Hooibalen in brand

Zondagmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij een melkveebedrijf aan de Ham in het buitengebied van Erp. Op het terrein stonden een grote hoeveelheid hooibalen in brand. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met twee blusvoertuigen en twee waterwagens ter plaatse. In samenwerking met de eigenaar werden de hooibalen uit elkaar getrokken en door de brandweer afgeblust.