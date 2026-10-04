Overleden man aangetroffen in woning Bergen op Zoom

Op zondagochtend 4 oktober, omstreeks 08.30 uur, kreeg het operationeel centrum van politie een melding dat er mogelijk een overleden persoon in een woning aan de Noordzijde Zoom zou liggen.

Agenten gingen ter plaatse en deden kort onderzoek in de woning. De bewoner van de woning aan de Noordzijde Zoom is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. In verband met de herleidbaarheid delen we verder geen leeftijd van het slachtoffer. Een 38-jarige bewoner van Roosendaal is aangehouden als verdachte in deze zaak.

Deze man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij is daar ingesloten en wordt later gehoord door rechercheurs.

Specialisten van Forensische Opsporing zijn vermoedelijk nog dagen bezig met het afnemen van sporen en technisch onderzoek in de woning. Ook doet de politie nog tactisch onderzoek, zoals het horen van getuigen. Een buurtonderzoek is hier eveneens onderdeel van.

De familie van het slachtoffer is door de politie in kennis gesteld van zijn overlijden.



Het onderzoek is nog in volle gang. Dat is de reden dat de politie verder geen inhoudelijke informatie kan geven over de oorzaak van het overlijden van de bewoner van de woning aan de Noordzijde Zoom.