Man met mes aangehouden in ziekenhuis

Een 27-jarige man uit Heerlen is zondagmiddag aangehouden nadat hij personeel van de eerste hulp in het ziekenhuis bedreigde en een andere man had gestoken.

Voorafgaand aan de bedreiging vond er in Heerlen een steekincident plaats tussen de verdachte en een 28-jarige man uit Landgraaf. Het slachtoffer werd gestoken in zijn bovenlichaam en is daarop zelf naar het ziekenhuis gereden. De verdachte kwam vervolgens met het mes naar de eerste hulp, bedreigde daar het personeel en het slachtoffer en kon korte tijd later overmeesterd worden de door agenten. Hij is overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak.