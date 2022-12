Giften voor hulp aan Oekraïners blijven bij Giro555 binnenkomen

Giro555 besloot eind november om de rekening voor de Oekraïne-actie tot en met 31 maart 2023 open te houden. Daarmee geeft de organisatie mensen extra tijd om te doneren voor de slachtoffers van het conflict in Oekraïne, want die behoefte blijft in Nederland opvallend groot. Door het invallen van de strenge winter in Oekraïne en aangrenzende landen, de verheviging van het conflict en de gevolgen ervan is de nood versneld toegenomen. De hulporganisaties achter Giro555 maken dankbaar gebruik van alle donaties die sinds het begin van de actie zijn binnenkomen. Met de giften kunnen ze op grote schaal winterhulp bieden.