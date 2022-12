Douane vindt miljoenen onveraccijnsde sigaretten

De Douane heeft op 15 december bij een controle in Zaandam 24 pallets met onveraccijnsde sigaretten gevonden. Daarbij zijn vier mannen aangehouden, waaronder twee Nederlanders (71 en 45) uit Purmerend en Zaanstad. Zij worden verdacht van sigarettensmokkel, waarna de FIOD is ingeschakeld. De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Zaandijk. Ook werd een pistool gevonden, dat is overgedragen aan de politie.