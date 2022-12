VRU moet 40.000 euro betalen na noodlottig ongeval brandweerman Den Dolder

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Tijdens een melding van wateroverlast heeft de brandweer, die hielp met het afvoeren van het water, ter plekke een onveilige situatie gecreëerd. Een 41-jarige brandweerman is tijdens deze werkzaamheden in een liftschacht gevallen en overleden. Het OM is met de VRU een transactie overeengekomen, waarbij door de VRU een bedrag zal moeten worden betaald van 40.000 euro.

Onveilige situatie gecreëerd

In november 2020 verleende de brandweerpost Den Dolder assistentie na een melding van wateroverlast in een appartementencomplex. Ter plekke is opdracht gegeven om het water via de liftschacht af te voeren. De open liftschacht werd niet afgezet met een hek of afzetlinten, waardoor een onveilige situatie ontstond. Het slachtoffer is door onbekende oorzaak in de liftschacht gevallen en overleden.



De officier van justitie: “Het is kwalijk dat de brandweer deze gevaarlijke situatie zelf heeft gecreëerd. De brandweer maakte de situatie zelf onveilig door te besluiten om overtollig water via de liftschacht af te voeren zonder de liftschacht op een veilige manier af te zetten.” Daarnaast verwijt het Openbaar Ministerie dat de brandweer de regels met betrekking tot de juiste bemensing niet heeft nageleefd. Er waren bij het uitrukken te weinig brandweerlieden aanwezig die hun opleiding volledig hadden afgerond.

Betalen van 40.000 euro en verbeteren van veiligheid

Het OM is met de VRU overeengekomen dat door de VRU een geldbedrag van 40.000 euro zal worden betaald. De VRU heeft erkend dat er een onveilige situatie is gecreëerd en heeft haar veiligheidsbeleid naar aanleiding van dit incident aangepast. Ook wordt in de opleiding van huidige en toekomstige brandweerlieden aandacht besteed aan dit noodlottige ongeval en de risico’s die bij dit soort situaties kunnen ontstaan. De VRU heeft materiële en immateriële schade aan de nabestaanden vergoed.