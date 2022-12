Botsing trein op spoorovergang in Tienray, bestuurder veegwagen overleden

Woensdagmiddag is in het Limburgse Tienray rond 14.40 uur een veegwagen op een spoorwegovergang in aanrijding gekomen met een trein. 'De bestuurder van de veegwagen is hierbij komen te overlijden', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Drie lichtgewonden

'In de trein zaten 35 personen. Drie daarvan zijn licht gewond geraakt. Ook de machinist is licht gewond geraakt', aldus de politie. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeval. De treinreizigers worden opgevangen in het gemeentehuis in Horst.

Treinwagon ontspoord

Door de aanrijding op de spoorwegovergang op de Spoorstraat kwam een treinstel naast de rails terecht. Het treinverkeer tussen Venlo en Venray is voorlopig gestremd.

Geen treinverkeer

De veegwagen is tientallen meters verderop in de berm aangetroffen. De trein is zo’n 100 meter verder tot stilstand gekomen. De voorste wagon van de trein is ontspoord. De schade aan het spoor is groot. Het treinverkeer ligt hierdoor zeker tot donderdag 18:00 uur stil.

Onderzoek

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van dit ongeval is. Collega’s van Verkeer Ongevallen Analyse (VOA), Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en het Team Verkeersspecialisten van de Landelijke Eenheid doen op dit moment op de locatie onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Ook ProRail doet onderzoek. De spoorwegovergang bij de Spoorstraat is de komende uren afgesloten voor dit onderzoek.