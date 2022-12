OM: onderzoek wijst uit dat Hebe en Sanne omkwamen door tragisch ongeval

Verdwenen

De 10-jarige Hebe en Sanne van 26 jaar verdwenen op maandag 17 oktober nadat het meisje door haar begeleider werd opgehaald in Raamsdonksveer. Sindsdien ontbrak ieder spoor van het tweetal. Er volgde een uitgebreide zoektocht op vele locaties. Twee dagen later werd bij knooppunt Empel bij ’s-Hertogenbosch de zwarte Kia Picanto met daarin Hebe en Sanne gevonden. Ze waren niet meer in leven.

Noodlottig ongeval

Later deden verkeersspecialisten van de politie uitgebreid onderzoek naar de precieze toedracht. Er werd op basis van de eerste bevindingen al sterk rekening gehouden met een noodlottig ongeval en dat is ook de eindconclusie van het onderzoek. Sanne was eerder als verdachte aangemerkt toen het tweetal verdween. Daarvan is geen enkele sprake meer.

OM: Sanne ten onrechte aangemerkt als verdachte

Het Openbaar Ministerie heeft dan ook besloten tot een sepot waaruit nu blijkt dat zij toen ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Afgelopen week zijn de nabestaanden van Hebe en Sanne op de hoogte gebracht. Het onderzoek is afgesloten.