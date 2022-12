Man (41) overleden na schietincident in woning in Enschede

Een 41-jarige man is overleden na een schietincident in een woning aan de Oostburgweg in Enschede. Dit meldt de politie donderdag.

Melding woningoverval

Woensdag 28 december kwam in de middag bij de politie een melding van een woningoverval binnen. Toen agenten aankwamen, ontdekten zij de overleden man en is een bewoner in de omgeving aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood.

Onderzoek

Wat er precies gebeurd was, is nog in onderzoek. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De leeftijd van de verdachte wordt niet gedeeld omdat we eerder al bekendmaakten dat het om een bewoner gaat: het wordt anders te herleidbaar naar zijn exacte identiteit.

PD-unit

Er wordt vandaag en mogelijk morgen nog (sporen)onderzoek gedaan in de woning en er wordt gezocht naar getuigen. De PD-unit blijft voor dit onderzoek nog enkele dagen in de straat staan.