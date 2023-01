Brandwondencentra nemen 29 vuurwerkslachtoffers op

In de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk of Rotterdam) meldden zich tot nu toe 29 vuurwerkslachtoffers met brandwondenletsel. Hiermee is het totale aantal slachtoffers vergelijkbaar met vorig jaar. Een groot deel van de slachtoffers werd veroorzaakt door carbidschieten. Tijdens de vorige twee jaarwisselingen lag het aantal vuurwerkslachtoffers lager in vergelijking met eerdere jaren door het vuurwerkverbod.

Het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam telde tijdens de jaarwisseling vier vuurwerkslachtoffers. “Dit aantal zal de aankomende dagen zeer waarschijnlijk nog stijgen.”, volgens brandwondenarts i.o. Keli Jansen. “Na 1 januari komen er nog steeds nieuwe patiënten binnen. Sommige patiënten worden namelijk eerst opgevangen in een ander ziekenhuis of bij de huisarts, waarna ze voor een vervolgbehandeling worden doorverwezen naar een brandwondencentrum. Belangrijk, want een juiste en snelle behandeling van ernstige brandwonden voorkomt vaak onnodig leed,” legt Jansen uit.

Artsen in het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis hebben één vuurwerkslachtoffer behandeld tijdens de oud & nieuw. “Alle drie de brandwondencentra zagen in november de eerste vuurwerkslachtoffers al binnenkomen.”, vertelt kinder- en brandwondenchirurg Annebeth de Vries. “Dit waren voornamelijk jongens tussen de 10 en 14 jaar. Zij liepen derdegraads brandwonden op door ‘kindervuurwerk’, veelal door stampen hierop, aangezet door TikTok-challenge. In veel gevallen was zelfs een operatie nodig voor een goed herstel.”

Voor het Martini Ziekenhuis was de jaarwisseling een drukke nacht met zeven opnamen en 17 behandelingen. Dertien mensen raakten gewond door carbidschieten. “We zijn ook vaak gebeld voor advies”, verpleegkundig specialist Ina van Ingen Schenau. “Huisartsen en ziekenhuizen weten ons ook goed te vinden voor behandeladvies. Deze expertiserol is duidelijk nodig tijdens de jaarwisseling voor de drie brandwondencentra. We verwachten de komende dagen nog een flinke stijging van het aantal adviesvragen.”

Brandwondenzorg Nederland

De Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam bieden op drie locaties top specialistische zorg voor zowel volwassenen als kinderen met ernstige brandwonden. Deze drie brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken intensief samen in de Alliantie Brandwondenzorg Nederland. Samen streven ze naar effectieve preventie van brandwondenletsel en de best mogelijke behandeling aan en zorg voor patiënten met brandwonden.