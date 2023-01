Heerdenaar veroordeeld voor veroorzaken ongeval met wielrenners in Epe

De man reed op 14 mei 2022 over de Zuidweg in Epe. 2 wielrenners reden op dezelfde weg in dezelfde rijrichting. De man passeerde op een smalle weg een tegemoetkomende tractor en gaf gas, terwijl hij de verkeerssituatie onvoldoende kon overzien. Vervolgens reed hij achterop de wielrenners. Zij liepen door het ongeval zwaar lichamelijk letsel op.

Te hard gereden

De rechtbank vindt dat de man zijn snelheid niet genoeg aanpaste aan de situatie. De man had volgens zijn verklaring bij de politie op een eerder moment gezien dat de wielrenners zich voor hem op de weg bevonden. Hij had dus extra alert moeten zijn op hun aanwezigheid. Hij reed echter harder dan de verkeerssituatie toeliet en reed de wielrenners aan. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van aanmerkelijk onoplettend rijgedrag.

Strafbepaling

De rechtbank houdt er rekening mee dat de man, hoewel hij beginnend bestuurder is, eerder een strafbeschikking kreeg voor een verkeersovertreding. Maar de rechtbank houdt er in strafverminderende zin rekening mee dat de man zijn verantwoordelijkheid nam en na het ongeval contact zocht met de slachtoffers.

De rechtbank legt een taakstraf op van 90 uur. Dat is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Daarnaast is een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden volgens de rechtbank passend. De rechtbank legt de rijontzegging voorwaardelijk op, omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk.