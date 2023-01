Wijkfeest in Heemskerk met 348 winnaars die 29,45 miljoen euro delen met elkaar

Postcodekanjer

Vijfentwintighonderd Heemskerkers dansten vol vreugde op melodieën van Samantha Steenwijk en Wolter Kroes en vierden de winst van de PostcodeKanjer van 29,45 miljoen euro met elkaar.

11 hoofdprijswinnaars

Voor het eerst sinds twee jaar organiseerde de Postcode Loterij weer een traditioneel wijkfeest in de winnende wijk van de PostcodeKanjer. De elf hoofdprijswinnaars, die meespelen met de winnende postcode (1961 GB), verdeelden de eerste helft van de 58,9 miljoen met elkaar. Zij wisten op zondag 1 januari al wat hun lot waard was. Voor deelnemers met de winnende wijkcode bleef het nog even spannend. Zij hoorden tijdens het wijkfeest dat zij 67.946 euro per lot winnen als zij het maximaal aantal Kanjerpunten (140) hebben verzameld.

Adres aangepast

Jordy en Mariska spelen mee met een lot en winnen 67.946 euro: Een half jaar geleden wonnen we een Ritualspakketje. Toen kwamen we erachter dat ons lot nog op het oude adres stond. We hebben ons adres toen aangepast. Als dat niet gebeurd was, dan hadden we hier heel anders gestaan. Deze prijs is een mooie start voor de aanschaf van een nieuw huis.''

Slaapkamer

Riek speelt ook mee en reageert enthousiast: ''Ik wil al een tijd lang de slaapkamer opnieuw inrichten, dus dit komt heel goed uit. Ik ga nog even nadenken over wat ik met de rest ga doen.''

Huis kopen en op vakantie

Dyonne en Melissa spelen mee met twee loten en winnen 135.892 euro: ''We durfden dit echt niet te hopen, fantastisch! We gaan een huis kopen en ook genieten, lekker op vakantie naar Curaçao!''

Sparen en leuke herinneringen maken

Laura speelt mee met een lot en wint 67.946 euro: ''Wat geweldig! Een derde ga ik sparen, een derde ga ik gebruiken om leuke herinneringen te maken en een derde gaat naar de vaste lasten.''

Verhoging jaarlijkse bijdrage Het Vergeten Kind

Op het wijkfeest in Heemskerk werd ook aangekondigd dat de jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro van de Postcode Loterij aan Het Vergeten Kind wordt verhoogd naar 500.000 euro. Het Vergeten Kind strijdt voor kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zij zorgen voor aandacht voor deze kinderen en dat zij even gewoon kind kunnen zijn. Deze verhoging is door de deelnemers van de Postcode Loterij bijeengebracht. Margot Ende, directeur Het Vergeten Kind: ''Echt fantastisch! Waanzinnig! Lieve deelnemers van de Postcode Loterij, dank jullie wel.

Kanjerpunten

De PostcodeKanjer wordt verdeeld op basis van Kanjerpunten. Hoe hoog het bedrag is dat de winnaars maximaal per lot winnen, is afhankelijk van het aantal verkochte loten in de wijk. De verdeling gebeurt op basis van het aantal Kanjerpunten dat gedurende het jaar is opgespaard (maximaal 140). Hoe langer een lot meespeelde in 2022, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter het aandeel in de prijs.