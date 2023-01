Man veroordeeld voor doden 7 weken oude zoontje

Zwaar hersenletsel

In de late avond van 30 november 2020 was de verdachte alleen beneden met zijn pasgeboren zoontje. Verdachte zou het jongetje de fles geven terwijl de moeder van het kind boven lag te slapen. Er was niets bijzonders met het kindje aan de hand toen zij naar boven ging. Toen zij lag te slapen riep verdachte haar en zei hij haar dat het jongetje er niet meer was. De moeder rende naar beneden, gaf verdachte opdracht 112 te bellen en begon met reanimatie van het jongetje. Kort daarna arriveerden de hulpdiensten en zij brachten het jongetje over naar het UMCG, waar hij de volgende dag is overleden. Op basis van de resultaten van verschillende onderzoeken komt de rechtbank tot de conclusie dat het jongetje zwaar hersenletsel had, dat is veroorzaakt door krachtig schudden of andere hevige krachtsinwerking.

Ontkennende verdachte

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje iets heeft aangedaan en zijn advocaat pleitte dan ook voor vrijspraak. De rechtbank komt toch tot het bewijs van doodslag omdat op basis van het geconstateerde letsel bij het jongetje, het oordeel hierover van een drietal deskundigen en het feit dat alleen verdachte bij zijn zoontje is geweest op het moment dat het letsel moet zijn toegebracht, het niet anders kan dan dat de verdachte dat letsel heeft veroorzaakt.

Strafverzwarend

De rechtbank vindt dit een zeer ernstig feit en neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij op een volkomen weerloze baby van 7 weken, waarvoor hij als ouder juist moest zorgen, zulk heftig geweld heeft uitgeoefend. De verdachte heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daad waardoor de nabestaanden van het jongetje nooit zullen weten waarom dit is gebeurd en dat vindt de rechtbank strafverzwarend.

De verdachte moet daarnaast aan de moeder van het jongetje een schadevergoeding betalen van ruim € 55.000.