Band politieauto lek gestoken, verdachte aangehouden na bedreiging

In Kruiningen wilden agenten zaterdagavond (14 januari 2023) rond 22.30 uur een auto controleren. De auto ging er vandoor en werd even later leeg aangetroffen in Yerseke, op de Meerpaalweg. Bij een onderzoek in de auto vonden agenten het rijbewijs van de eigenaar van het voertuig.

De politiemensen reden toen naar de woning van de tenaamgestelde en gingen daar in gesprek met zijn ouders. Met hen werd afgesproken dat zij hun zoon zouden vragen om zich te komen melden op het politiebureau. Tijdens dit gesprek ging het alarm van de politieauto af. De agenten ontdekten daarna dat een band van hun dienstauto lek was gestoken. Door de wegenwacht werd de situatie gelukkig snel weer opgelost.

Bedreiging met mes

Terwijl dit gaande was kwam er een melding binnen bij de agenten dat er een bedreiging met een mes had plaatsgevonden in Yerseke. De agenten reden naar de opgegeven locatie en arresteerden de verdachte, een 21-jarige man uit Kruiningen. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. De man bleek de eigenaar van de eerdergenoemde auto te zijn.

Uit het verhaal dat getuigen vertelden bleek dat de 21-jarige man heel stoer vertelde dat hij net de band van een politieauto had lekgestoken. Zijn maatjes vonden dit niet zo stoer als hijzelf en lazen hem vervolgens de les, omdat ze dit een belachelijke actie van hem vonden. Hierop was de discussie kennelijk zo hoog opgelopen dat de 21-jarige het nodig vond om hen te bedreigen met een mes.

Aangiftes

Getuigen legden verklaringen af bij de politie en degene die bedreigd was met het mes deed aangifte. Ook de politie deed aangifte van vernieling van de dienstauto. Het mes is door agenten in beslag genomen. De 21-jarige verdachte zit nog vast en wordt zondag gehoord door rechercheurs.