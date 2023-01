Hollandsche IJsselkering sluit voor de 1e keer dit stormseizoen

Laagstgelegen stuk Nederland

De Hollandsche IJsselkering is bij hoogwater en stormvloeden ‘de grendel van Holland’. De kering sluit als het water naar verwachting boven de 2 meter NAP uitkomt. Dit zorgt er voor dat de kering altijd gesloten is bij waterstanden van 2.25 m boven NAP bij Krimpen aan den IJssel. Zij beschermt het zuiden van Rotterdam tot en met Gouda tegen overstromingen en beschermt het dichtbevolkte en laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Stormseizoen

Tussen 1 oktober en 15 april is het stormseizoen. Een storm komt in deze periode vaker voor dan in het voorjaar en zomer. Gemiddeld is de kering 3 tot 4 keer per jaar gesloten om te voorkomen dat bij extreem hoogwater het water het land binnen dringt. Vorig stormseizoen is de kering 10 keer gesloten.

Het eerste Deltawerk

De Hollandsche IJsselkering is de eerste stormvloedkering van de Deltawerken. De bouw van de Hollandsche IJsselkering begon al een jaar na de watersnoodramp van 1953. In 1958 was de stormvloedkering klaar. Het bouwwerk bestaat uit twee enorme schuiven van ruim 80 meter breed en 12 meter hoog. Deze schuiven hangen aan staalkabels tussen twee heftorens van 45 meter hoog. De heftorens met de schuiven er tussen zijn dominant in het landschap als poort naar de Delta. De Hollandse IJsselkering combineert drie functies; het is een stormvloedkering, een sluis en een wegverbinding tussen de Krimpenerwaard en het vaste land van Zuid-Holland.